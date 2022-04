Turecko plánuje vytvoriť aerolínie pre ruských turistov

Ankara 11. apríla (TASR) - Turecko plánuje vytvoriť novú leteckú spoločnosť, ktorej úlohou bude privážať ruských turistov do tureckých letovísk. Informovala o tom stanica BBC s odvolaním sa na správy tureckých médií.



Nové aerolínie by mali sídliť v tureckom stredomorskom letovisku Antalya. "Vďaka tejto leteckej spoločnosti bude možné prilákať (do Turecka) ďalší milión ruských turistov," napísal turecký denník Sabah.



Súčasne pripomenul, že vojenská invázia Ruska na Ukrajinu spôsobila problémy aj turistickému ruchu v Turecku, pre ktorý sú obe tieto krajiny veľmi dôležité.



V rámci opatrení na podporu turizmu z Ruska turecký národný letecký dopravca Turkish Airlines oznámil, že pre ruských turistov vyčlení časť kapacity svojich letov.



Ankara má s Moskvou úzke vzťahy v oblasti energetiky, obrany, obchodu a v oblasti cestovného ruchu sa do veľkej miery spolieha na ruských turistov. Turecko odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajine, ale nepridalo sa k rozsiahlym ekonomickým sankciám Západu voči Rusku. Ankara sa snaží pôsobiť ako sprostredkovateľ v snahách o urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu.