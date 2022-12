Bitka v tureckom parlamente: Jeden poslanec je v kritickom stave

Ankara 6. decembra (TASR) - Poslanec z tureckej opozičnej strany bol v utorok po bitke v parlamente umiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). V rámci búrlivej diskusie o rozpočte ho udreli päsťou do tváre. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Fotografie tlačovej agentúry DHA ukazujú, ako 58-ročného zákonodarcu Hüseyina Örsa udrel v pléne poslanec Zafer Isik z vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Niekoľko ďalších poslancov sa pri bitke ocitlo na zemi.



Örsonov stav je podľa jeho straníckej kolegyne kritický. Podľa DHA opozičného poslanca musela do nemocnice odviezť sanitka. Örs má problémy so srdcom a preventívne bol umiestnený na JIS, píše agentúra AP.



K bitkám v tureckom parlamente dochádza bežne, pripomína agentúra AP. V roku 2020 sa strhol pästný súboj počas napätej diskusie o zapojení armády Turecka do bojov v Sýrii, píše AFP.



Vládna strana AKP tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana incident nekomentovala.