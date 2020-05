Turecko otvorilo obchodné centrá, kaderníctva a salóny krásy

Istanbul 11. mája (TASR) – Turecko od dnes uvoľnilo niektoré opatrenia, ktoré zaviedlo v boji s koronavírusom. Po dvoch mesiacoch sa otvorili obchodné centrá, kaderníctva a salóny krásy, píše agentúra DPA.



Verejnoprávny rozhlas a televízia TRT zverejnila zábery z obchodného centra v hlavnom meste Ankara. Zamestnanci merajú zákazníkom pred vstupom teplotu, všetci sú povinní nosiť rúška alebo inú ochranu tváre.



Počet zákazníkov v obchodných centrách úrady obmedzili. Na rôznych miestach sú umiestnené dezinfekcie rúk a výzvy, aby ľudia dodržiavali odstup jeden od druhého.



Kaderníctva a salóny krásy sa takisto otvorili za sprísnených podmienok. Podľa nariadení môžu prijať iba obmedzený počet zákazníkov naraz, pričom musia používať špeciálne vybavenie.



Prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil uvoľnenie pravidiel minulý týždeň. Okrem otvorenia obchodov takisto zrušil zákaz cestovania do siedmich miest a provincií. Hranice 24 miest vrátane Istanbulu a Ankary ostávajú naďalej uzavreté.



Obyvateľom nad 65 rokov a pod 20 rokov úrady dovolili obmedzené vychádzky. Dosiaľ mali tieto vekové skupiny úplný zákaz vychádzania.



Erdogan uviedol, že návrat do "nového normálu" bude vláda implementovať postupne až do júla.



V Turecku sa dosiaľ novým koronavírusom nakazilo celkovo 138 657 ľudí. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, podľahlo 3786 osôb. Vyliečilo sa 92 691 nakazených.