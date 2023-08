Turecko po incidente v Čiernom mori varovalo Rusko

Ankara 17. augusta (TASR) - Ankara upozornila Moskvu, aby sa vyhla ďalšej eskalácii napätia v Čiernom mori. Uviedla to vo štvrtok kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v reakcii na incident z minulého víkendu. Ruská armáda vtedy vypálila varovné výstrely na tureckú nákladnú loď. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Po (ruskom) zásahu boli naši partneri z Ruskej federácie náležite varovaní, aby sa vyhli takýmto pokusom, ktoré eskalujú napätie v Čiernom mori," uviedla kancelária. Tým prelomila niekoľkodňové ticho o incidente.



Loď Sukru Okan sa minulú nedeľu plavila pod vlajkou tichomorského súostrovia Palau. Ruský vojenský personál po varovných výstreloch vstúpil na jej palubu, aby vykonal inšpekciu. Následne loď nechal pokračovať v plavbe do ukrajinského prístavu Izmajil.



Rusko sa v júli rozhodlo odstúpiť od dohody o preprave obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou pomohli vlani sprostredkovať Turecko a OSN. Ankara vtedy pri rokovaniach využila svoje dobré vzťahy s Moskvou a Kyjevom.



Erdoganova kancelária čelila v Turecku kritike za to, že sa k incidentu v Čiernom mori nevyjadrila. Vo štvrtok reagovala tvrdením, že technicky bolo na štáte Palau, aby reagoval na incident.



"Aj keď vlastník plavidla Sukru Okan je z Turecka, loď sa neplaví pod tureckou vlajkou," pokračovala Ankara. Podľa medzinárodného práva je vlajka štátu, pod ktorou sa loď plaví, dôležitejšia ako meno lode alebo jej personál.



Palau je tichomorské súostrovie, ktorého vlajku často používajú lodné spoločnosti na voľný prístup do medzinárodných prístavov.