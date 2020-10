Turecko po prvý raz otestovalo ruský systém S-400

Ankara 16. októbra (TASR) - Turecko po prvý raz otestovalo ruský systém protivzdušnej obrany S-400, uviedol v piatok pre agentúru TASS zdroj z vojenských a diplomatických kruhov.



Testy sa podľa neho konali neďaleko prístavného mesta Sinop na severe Turecka.



"Boli odpálené tri rakety protilietadlového raketového systému S-400. Všetky úspešne zasiahli určené ciele," uviedol zdroj.



Ruská štátna zbrojárska exportná firma Rosoboronexport sa odmietla k tejto informácii vyjadriť.



Rusko v septembri 2017 oznámilo, že podpísalo s Tureckom dohodu o dodávkach systémov S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Dodávky do Turecka sa začali 12. júla 2019, dodal TASS.



Spojené štáty vtedy tvrdili, že systém S-400 je nekompatibilný s NATO a predstavuje hrozbu pre americký program viacúčelových stíhacích lietadiel Lockheed Martin F-35 Lightning II. Washington preto zrušil účasť Turecka na tomto výcvikovom programe a zároveň pohrozil uvalením sankcií na Ankaru.



Systém S-400 je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 kilometra za sekundu do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.