Turecko po vyše dvoch mesiacoch obnovilo medzinárodné lety

Ankara 11. júna (TASR) - Turecko vo štvrtok po viac ako dvoch mesiacoch obnovilo medzinárodné lety. Prvé lietadlo vzlietlo z Istanbulu do Londýna, informovala agentúra AP.



Turecké úrady pozastavili medzinárodné lety 28. marca v snahe spomaliť šírenie nového druhu koronavírusu. V priebehu štvrtka dopoludnia vzlietli z dvoch istanbulských letísk aj lietadlá smerujúce do Amsterdamu či Düsseldorfu.



Išlo o stroje tureckých aerolínií Turkish Airlines a ich dcérskej spoločnosti Anadolu Jet. Na palubu lietadiel boli vpustení len občania krajín, do ktorých lety smerovali, alebo osoby s právom na pobyt v nich,



Prístup do terminálov tureckých letísk je striktne regulovaný. Dovnútra sú vpúšťaní len cestujúci s platnou letenkou, ktorí si nechajú odmerať telesnú teplotu.



Vnútroštátne lety sa do obmedzeného počtu tureckých miest sa v rámci uvoľňovania protiepidemiologických opatrení obnovili už od 1. júna.