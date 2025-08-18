Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
Turecká pobrežná stráž našla 4 mŕtvych migrantov, ďalší sú nezvestní

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

K incidentu došlo pri pobreží okresu Karaburun, oznámilo vo vyhlásení veliteľstvo pobrežnej stráže.

Autor TASR
Istanbul 18. augusta (TASR) - Najmenej štyria migranti zahynuli v pondelok po páde z gumeného člna do mora neďaleko tureckého pobrežia, uviedol tamojší predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K incidentu došlo pri pobreží okresu Karaburun, oznámilo vo vyhlásení veliteľstvo pobrežnej stráže. Úrady zachránili dvoch migrantov a našli telá štyroch ďalších. S pomocou vrtuľníka, dronu, piatich lodí a jedného väčšieho plavidla naďalej pátrajú po nezvestných.

Nie je bezprostredne zrejmé, koľko migrantov loď prevážala ani odkiaľ pochádzali.

Mnohí utečenci sa vydávajú na krátku, no nebezpečnú cestu medzi tureckým pobrežím a blízkymi gréckymi ostrovmi Samos, Rodos a Lesbos, ktoré slúžia ako vstupné body do Európskej únie, pripomína AFP.
