< sekcia Zahraničie
Turecká pobrežná stráž našla 4 mŕtvych migrantov, ďalší sú nezvestní
K incidentu došlo pri pobreží okresu Karaburun, oznámilo vo vyhlásení veliteľstvo pobrežnej stráže.
Autor TASR
Istanbul 18. augusta (TASR) - Najmenej štyria migranti zahynuli v pondelok po páde z gumeného člna do mora neďaleko tureckého pobrežia, uviedol tamojší predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K incidentu došlo pri pobreží okresu Karaburun, oznámilo vo vyhlásení veliteľstvo pobrežnej stráže. Úrady zachránili dvoch migrantov a našli telá štyroch ďalších. S pomocou vrtuľníka, dronu, piatich lodí a jedného väčšieho plavidla naďalej pátrajú po nezvestných.
Nie je bezprostredne zrejmé, koľko migrantov loď prevážala ani odkiaľ pochádzali.
Mnohí utečenci sa vydávajú na krátku, no nebezpečnú cestu medzi tureckým pobrežím a blízkymi gréckymi ostrovmi Samos, Rodos a Lesbos, ktoré slúžia ako vstupné body do Európskej únie, pripomína AFP.
K incidentu došlo pri pobreží okresu Karaburun, oznámilo vo vyhlásení veliteľstvo pobrežnej stráže. Úrady zachránili dvoch migrantov a našli telá štyroch ďalších. S pomocou vrtuľníka, dronu, piatich lodí a jedného väčšieho plavidla naďalej pátrajú po nezvestných.
Nie je bezprostredne zrejmé, koľko migrantov loď prevážala ani odkiaľ pochádzali.
Mnohí utečenci sa vydávajú na krátku, no nebezpečnú cestu medzi tureckým pobrežím a blízkymi gréckymi ostrovmi Samos, Rodos a Lesbos, ktoré slúžia ako vstupné body do Európskej únie, pripomína AFP.