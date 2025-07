Turecko podľa Erdogana po symbolickom zničení zbraní zvíťazilo

Ankara 12. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu povedal, že Turecko dosiahlo víťazstvo po tom, čo bojovníci z organizácie Strana kurdských pracujúcich (PKK) v piatok v severnom Iraku v rámci mierového procesu s Tureckom nakládli zbrane do veľkého kotla a zapálila v ňom oheň, aby ich tak ceremoniálne zničila. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Turecko zvíťazilo. Osemdesiatšesť miliónov občanov zvíťazilo,“ vyhlásil Erdogan. „Vieme, čo robíme. Nikto sa nemusí obávať alebo klásť otázky. Všetko to robíme pre Turecko, pre našu budúcnosť,“ konštatoval turecký prezident. Dodal, že sa „široko otvorili dvere veľkého, silného Turecka“.



Uplynulé kroky podľa Erdogana zjednotili národ a teraz bude parlament zohrávať kľúčovú rolu pri vytváraní právneho rámca na dokončenie procesu odzbrojovania.



Piatkové symbolické zničenie zbraní bolo podľa AFP významným krokom v prechode PKK od odzbrojeného povstania k demokratickej politike. Ide o súčasť širšieho úsilia ukončiť jeden z najdlhšie trvajúcich konfliktov v regióne.



Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Na začiatku sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.



Na rozpustenie PKK a ukončenie ozbrojeného povstania vyzval vo februári jej uväznený zakladateľ Abdullah Öcalan. Vedenie organizácie sídliace v severnom Iraku jeho výzvu vypočulo, vyhlásilo prímerie a spustilo proces odzbrojenia a rozpustenia. Militanti z tejto organizácie si podľa líderky Bese Hozatovej želajú vrátiť sa do Turecka a vstúpiť do politiky. Požadujú tiež prepustenie Öcalana.