Turecko podmieňuje súhlas so vstupom Fínska do NATO zrušením embarga

Ankara 6. decembra (TASR) – Fínsko musí verejne deklarovať, že ruší zbrojené embargo voči Turecku, aby získalo súhlas Ankary s jeho členstvom v NATO. Uviedol to v utorok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Čavušoglu to povedal pred návštevou fínskeho ministra obrany Anttiho Kaikkonena. Ten bude vo štvrtok rokovať o vstupe svojej krajiny do Severoatlantickej aliancie s tureckým rezortným kolegom Hulusim Akarom.



"Návšteva fínskeho ministra obrany v Turecku je dôležitá, pretože sme od Fínska stále nepočuli vyhlásenie, že zrušilo svoje zbrojné embargo voči nám," povedal Čavušoglu novinárom. "Očakávame takéto vyhlásenie."



Švédsko a Fínsko po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu prehodnotili svoju dlhoročnú politiku vojenskej neutrality a požiadali o členstvo v NATO. Urobili tak aj z obáv, že by sa mohli stať ďalším cieľom Ruska.



Ankara však ich vstup brzdí a obe krajiny obviňuje, že nezohľadňujú hrozby, ktoré pre Turecko predstavujú kurdskí militanti a ďalšie skupiny, ktoré pokladá za teroristické. Od Štokholmu a Helsínk očakáva zákrok proti týmto skupinám a tiež zrušenie zákazu predaja zbraní do Turecka.



Švédsko v septembri oznámilo, že ruší zbrojené embargo, ktoré zaviedlo v roku 2019 po tureckej vojenskej operácii proti kurdským milíciám v Sýrii.



Okrem Turecka prístupové protokoly Švédska a Fínska dosiaľ z 30 členských krajín NATO neratifikovalo Maďarsko, ktoré avizovalo, že tak urobí na prvom parlamentnom zasadnutí po začiatku budúceho roka.