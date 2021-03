Turecko podniklo prvé nálety v kurdskej zóne v Sýrii po 17 mesiacoch

Bejrút 21. marca (TASR) - Turecké vzdušné sily útočili v sobotu neskoro večer v oblasti severnej Sýrie, ktorú ovládajú kurdské milície. Ide o prvé takéto nálety po 17 mesiacoch, informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Podľa vyhlásenia SOHR turecké lietadlo zasiahlo vojenské pozície Sýrskych demokratických síl (SDF) v dedine Sajdá pri meste Ain Íssá, kde bolo počuť hlasné výbuchy, napísala agentúra AFP.



Centrum, ktoré monitoruje konflikt v Sýrii pomocou siete miestnych informátorov, dodalo, že je to prvý vzdušný úder Turecka v tejto oblasti od vojenskej operácie, ktorú Ankara spustila so sýrskymi spojencami proti SDF v severnej Sýrii v októbri 2019.



Vtedajšia operácia, ktorú prerušili po dvoch dohodách vyrokovaných Ankarou s Washingtonom a následne Moskvou, umožnila Turecku získať kontrolu nad tzv. bezpečnostnou zónou v Sýrii, širokou asi 120 kilometrov a siahajúcou 32 kilometrov za hranicu.



Mestečko Ain Íssá však zostalo v rukách kurdských síl.



Na frontových líniách v okrese Ain Íssá prebiehali podľa SOHR uplynulých 24 hodín zrážky medzi jednotkami SDF a Tureckom podporovanými ozbrojenými skupinami, ktoré sprevádzala "intenzívna raketová streľba". Z oblasti hlásili aj obete a bojovníci SDF tam zničili turecký tank, uviedol riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán pre AFP.



Ľudové obranné jednotky (YPG) sýrskych Kurdov, ktoré sú hlavnou zložkou aliancie SDF, považuje Turecko za "teroristickú odnož" zakázanej povstaleckej Strany kurdských pracujúcich (PKK). Boli však tiež kľúčovým spojencom USA a ďalších v boji proti džihádiskom zo skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii.