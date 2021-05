Turecko podpísalo s Poľskom dohodu o dodaní bojových dronov

Istanbul 25. mája (TASR) - Poľsko dostane od spojenca v Severoatlantickej aliancii Turecka 24 bojových bezpilotných lietadiel. Potvrdil to v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po podpise dohody s poľským prezidentom Andrzejom Dudom v Ankare. Informujú agentúry DPA a AP.



"Podpísaním tohto dokumentu Turecko prvýkrát vo svojich dejinách exportuje bezpilotné lietadlá do krajiny, ktorá je členom NATO aj Európskej únie," povedal na spoločnej tlačovej konferencii Erdogan.



Podľa Dudu je vojenská spolupráca medzi partnermi v NATO niečo "úplne prirodzené". Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak už cez víkend avizoval, že Varšava nakúpi od Turecka 24 bojových bezpilotných lietadiel typu Bayraktar TB2. Vyzbrojené budú protitankovými strelami a kontrakt bude zahŕňať aj logistický a výcvikový balík.



Prvé dodávky dorazia do Poľska v roku 2022. Tieto drony možno použiť ako útočné a "osvedčili sa vo vojnách vo východnej Európe", citovala Blaszczaka agentúra DPA. Vysvetlila, že drony Bayraktar zohrali dôležitú úlohu pri nedávnom víťazstve Azerbajdžanu nad Arménskom v konflikte o Náhorný Karabach.



Turecko predtým predalo drony okrem Azerbajdžanu aj Ukrajine a Kataru. Ankara je známa využívaním bojových bezpilotných lietadiel aj v cezhraničných operáciách proti kurdským militantom v Sýrii a Iraku, komentuje AP.