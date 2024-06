Turecko podpísalo s USA dohodu o nákupe stíhačiek F-16

Ankara 13. júna (TASR) - Turecko podpísalo vo štvrtok so Spojenými štátmi dohodu o nákupe amerických stíhačiek F-16. Oznámili to nemenovaní predstavitelia tureckého ministerstva obrany, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Zmluva je podpísaná, pričom delegácie oboch strán rokujú o podrobnostiach," uviedli citované zdroje z tureckého ministerstva.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena už v januári schválila predaj stíhačiek F-16 Turecku za 23 miliárd dolárov. Došlo k tomu po tom, ako turecký parlament pod dlhých odkladoch ratifikoval vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Na základe podpísanej dohody získa Turecko 40 nových lietadiel F-16. Dohoda zahŕňa aj modernizáciu 79 stíhačiek zo jeho súčasnej flotily.



Americký rezort diplomacie označil minulý týždeň avizovaný predaj stíhačiek za "významný krok vpred". Samotné lietadlá nazval "najmodernejšími F-16", aké kedy USA poskytli najbližším spojencom a partnerom. Predmetná dohoda je podľa rezortu "najnovším príkladom trvalého záväzku USA k bezpečnostnému partnerstvu s Tureckom".