Turecko podpísalo zmluvu na dodávku 20 nadzvukových stíhačiek
Autor TASR
Ankara 12. mája (TASR) - Riaditeľstvo obranného priemyslu Prezidentského úradu Tureckej republiky podpísalo definitívnu zmluvu o verejnom obstarávaní pre 20 stíhačiek piatej generácie KAAN Block-10. TASR o tom píše podľa webu Defence Blog.
Prvá dodávka tureckým vzdušným silám je plánovaná v roku 2028 s ukončením do konca roka 2030. Ide o dvojmotorové viacúčelové stíhacie lietadlo piatej generácie s nízkou viditeľnosťou pre radary, ktoré vyvinula štátna spoločnosť Turkish Aerospace Industries (TUSAS).
KAAN v konfigurácii Block-10 je dvojmotorové viacúčelové stíhacie lietadlo, ktorého konštrukcia a motory poskytujú vysoký pomer ťahu k hmotnosti. Pri maximálnej vzletovej hmotnosti 34.750 kg umožňuje dosiahnuť rýchlosť Mach 1,8 a výškový dosah 16.700 metrov.
Je navrhnuté na vykonávanie misií v širokom spektre operácií, od získania vzdušnej prevahy až po misie hlbokého úderu.
Program KAAN vznikol zo strategického rozhodnutia Turecka po jeho vylúčení z programu F-35 v roku 2019 pre nákup ruských systémov protivzdušnej obrany S-400. Cieľom bolo navrhnúť, vyvinúť a vyrobiť bojové lietadlo piatej generácie výlučne v rámci vlastnej priemyselnej základne. Prvý prototyp vzlietol vo februári 2023.
Na vývoji týchto stíhačiek sa pracuje od roku 2016 a v roku 2017 podpísala TUSAS zmluvu o spolupráci s najväčšou britskou zbrojárskou spoločnosťou BAE Systems.
Prvé vyrobené stroje majú motory F110-GE-129 od GE Aerospace, rovnaké ako napr. americké F-16, ktoré by však mali v budúcom desaťročí nahradiť turecké motory TF-35000.
Dodacie obdobie podľa zmluvy o verejnom obstarávaní na roky 2028 až 2030 stanovuje vstup lietadiel KAAN do služby zhruba súčasne s časovým harmonogramom vyradenia niektorých starších F-16, čo zabezpečuje kontinuitu štruktúry tureckých leteckých síl.
