Turecko podporilo Rutteho kandidatúru na post šéfa NATO

Ankara 29. apríla (TASR) - Turecko oznámilo svojim spojencom v Severoatlantickej aliancii (NATO), že podporí dosluhujúceho holandského premiéra Marka Rutteho v jeho kandidatúre na funkciu generálneho tajomníka NATO. V pondelok to podľa agentúry AP uviedol nemenovaný turecký predstaviteľ, informuje TASR.



K tomuto rozhodnutiu Ankary došlo tri dni po Rutteho návšteve v Turecku, kde sa snažil získať podporu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pre svoju kandidatúru.



Úradujúci šéf NATO Jens Stoltenberg pôsobí na tomto poste od roku 2014. Jeho mandát bol niekoľkokrát predĺžený, keďže sa Aliancia usilovala zachovať stabilitu po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.



Turecko aj Maďarsko ako členovia NATO predtým vyjadrili výhrady voči Rutteho kandidatúre. Erdogan počas minulotýždňovej spoločnej tlačovej konferencie tiež nevyslovil žiadne záväzky týkajúce sa jeho podpory.



AP píše, že predstavitelia Aliancie aj diplomati chcú, aby sa nominácia Stoltenbergovho nástupcu uzavrela do konca apríla, teda ešte pred začiatkom boja o najvyššie posty v Európskej únii, o ktorých sa rozhodne vo voľbách 6. - 9. júna. Navyše sa usilujú zabrániť tomu, aby táto potenciálne rozdeľujúca otázka poznačila júlový washingtonský summit pri príležitosti 75. výročia založenia Aliancie.



Generálny tajomník NATO predsedá stretnutiam a vedie rokovania medzi členskými krajinami s cieľom zabezpečiť nevyhnutný konsenzus. Zároveň zodpovedá za to, aby sa prijaté rozhodnutia uviedli do praxe, a vystupuje v mene všetkých členských štátov.