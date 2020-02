Turecko pohrozilo Európe vpustením migrantov

Ankara/Brusel 28. februára (TASR) - Hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí Hami Aksoy varoval, že pohyb migrantov smerom na Západ môže pokračovať, pokiaľ sa bude aj naďalej zhoršovať situácia v severosýrskej provincii Idlib. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



"Niektorí žiadatelia o azyl a migranti v našej krajine, znepokojení vývojom, sa pohli smerom k západným hraniciam," pokračoval Aksoy. "Ak sa situácia zhorší, toto riziko sa bude naďalej zvyšovať."



Dodal však, že v tureckej migračnej politike k žiadnym zmenám nedošlo.



Európska komisia v tejto súvislosti deklarovala svoje očakávanie, že Turecko "dodrží" svoju stranu dohody o obmedzení migračných tokov zo Sýrie po "nebezpečnej" vojenskej eskalácii v tejto krajine. Uvádza sa to v piatkovom vyhlásení EK.



Tureckí predstavitelia dosiaľ oficiálne neoznámili Bruselu žiadnu zmenu tohto paktu napriek správam, že turecké orgány "otvorili hraničné brány", aby umožnili sýrskym utečencom vstup do Európy, uviedol hovorca EK Peter Stano.



Dodal, že EÚ vyhodnocuje situáciu s cieľom overiť, čo sa deje v súvislosti s pohybom migrantov. "Očakávame, že Turecko splní dohodu," dodal.



V tureckých médiách sa v piatok objavili informácie o stovkách migrantov, ktorí smerujú k hraniciam s Európskou úniou. Predchádzalo tomu vyhrotenie bojov v severnej Sýrii a následnej aj vyhlásenie nemenovaného tureckého predstaviteľa, že migrantom viac v ceste do EÚ brániť nebudú.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa opakovane vyhrážal, že otvorí brány migrantom, aby išli do Európy. V Turecku žije zhruba 3,7 milióna sýrskych utečencov. Na základe migračnej dohody, ktorú Turecko a EÚ uzavreli v roku 2016, poskytla EÚ Turecku miliardy eur s tým, že Ankara zamedzí prílivu migrantov do Európy.