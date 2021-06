Tureckého policajta odsúdili za smrť tínedžera počas protestov

Na archívnej snímke Recep Tayyip Erdogan 5. februára 2020 v Ankare. Foto: TASR/AP

Istanbul 18. júna (TASR) - Tureckého policajta odsúdili v piatok na 16 rokov a osem mesiacov väzenia. Trest mu vymerali v súvislosti s smrťou najmladšej z obetí, ktoré si vyžiadali protesty parku Gezi v Istanbule z roku 2013. S odvolaním sa na správy tureckých médií o tom informovala agentúra DPA.Na prelome mája a júna roku 2013 sa v Turecku konali série demonštrácií proti vláde, na ktorých sa zúčastnili státisíce ľudí odsudzujúcich najmä autokratický spôsob vládnutia vtedajšieho premiéra a súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pokusy o islamizáciu verejného života.Rozbuškou pre protesty bol zámer vlády vyrúbať stromy v parku Gezi - ležiacom na hlavnom istanbulské námestí Taksim - a postaviť tam nákupné centrum. Pokojná demonštrácia Istanbulčanov prerástla do celoštátnych protivládnych protestov, ktoré sprevádzali násilnosti a potýčky s políciou. O život prišlo najmenej 12 ľudí.Erdogan bol v čase protestov premiérom, od augusta 2014 je tureckým prezidentom.Pätnásťročný Elvan zomrel v marci 2014 po deviatich mesiacoch v kóme. V tej bol, odkedy ho v lete 2013 počas protivládnych protestov v Istanbule zasiahla do hlavy plechovka so slzotvorným plynom. Jeho rodičia uviedli, že vonku bol, lebo šiel kúpiť chlieb, pripomína DPA.Erdogan odsúdeného policajta svojho času bránil tvrdením, že tínedžer bol počas protestu medzi "teroristami", ktorí mali zakryté tváre, takže nebolo možné odhadnúť jeho vek.Policajt označovaný len iniciálami F. D., ktorého v piatok v súvislosti s prípadom odsúdili, bol odsúdený na dlhoročný väzenský trest, kedže súd dospel k záveru, že jeho konanie bolo pravdepodobne úmyselné. Prípadom sa bude ešte zaoberať súd vyššej inštancie, ktorý môže verdikt potvrdiť alebo zrušiť.Na pojednávaní boli prítomní príbuzní usmrteného tínedžera, zatiaľ čo obžalovaný policajt sa na súde zúčastnil len prostredníctvom videoprenosu z inej provincie. Súd zatiaľ nenariadil policajtovo zatknutie, zakázal mu však opustiť územie Turecka, píše agentúra AP.