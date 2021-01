Polícia pre plagát svätyne s dúhovými vlajkami zadržala študentov

Na archívnej snímke z 9. júla 2018 turecký minister vnútra Süleyman Soylu Foto: TASR/AP

Istanbul 31. januára (TASR) - Polícia v tureckom Istanbule zadržala dvoch študentov v súvislosti s umeleckou výstavou, na ktorej bol vystavený plagát najdôležitejšej moslimskej svätyne Kába v meste Mekka s dúhovými vlajkami na podporu LGBT komunity. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.Policajti študentov prestížnej Bosporskej univerzity (Bogaziči Üniversitesi) zatkli ešte v sobotu večer. Dôvodom podľa nich bolo "".Úrad guvernéra Istanbulu informoval, že zadržaných bolo dokopy päť ľudí. Jednu osobu však prepustili na slobodu, zatiaľ čo dvaja ľudia boli prepustení do domáceho väzenia. Ďalší dvaja sa nachádzajú vo väzbe, kde by mali zostať do začiatku súdneho konania. Polícia podľa guvernéra pátra po ďalších dvoch ľuďoch.Študenti a profesori univerzity už niekoľko týždňov protestujú proti novému rektorovi, ktorý je napojený na vládnu stranu, pričom viackrát prišlo aj k potýčkam s políciou. Rektora do funkcie menoval sám turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.Umeleckú výstavu odsúdilo viacero predstaviteľov vládnej strany, medzi nimi aj minister vnútra Süleyman Soylu, ktorí protestujúcich študentov označil za "".Členovia univerzitnej skupiny informovali, že jedným z cieľov výstavy bol aj protest proti novému rektorovi. Podľa vlastných slov si však uvedomujú, že umelecké diela vyvolali pobúrenie medzi moslimskými študentmi.Polícia tiež prehľadala priestory univerzitného umeleckého a LGBT klubu, kde našli knihy o zakázanej kurdskej skupine a dúhové vlajky, píše sa v policajnom vyhlásení.