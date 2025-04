Turecká polícia pri raziách zadržala dvoch opozičných novinárov

Ankara 10. apríla (TASR) - Turecká polícia vo štvrtok počas razií v Istanbule zadržala dvoch prominentných opozičných novinárov. Zo súdneho spisu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, vyplýva, že novinárov zadržali v súvislosti s vyšetrovaním údajného vyhrážania sa a vydierania, píše TASR.



Tureckí novinári Timur Soykan a Murat Agirel sú známi svojou investigatívnou prácou a kritickým postojom voči vládnej politike a inštitúciám. Podľa súdneho spisu istanbulský trestný súd schválil príkazy na prehliadku domovov spomínaných novinárov a povolil konfiškáciu a preskúmanie ich digitálnych zariadení vrátane počítačov, pevných diskov a telefónov.



Rozhodnutie bolo vydané na žiadosť istanbulskej prokuratúry, ktorá sa odvolala na vyšetrovanie podľa článkov trestného zákonníka týkajúcich sa „vyhrážania“ a „vydierania“. Novinárov zadržali „z dôvodu možnosti úteku podozrivých osôb, zničenia, pozmenenia alebo zatajenia dôkazov,“ píše AP.



Soykan a Agirel sú autormi niekoľkých kníh o údajných vzťahoch medzi mafiou a štátnymi inštitúciami. Títo novinári boli už v minulosti vystavení právnemu tlaku pre svoju prácu, píše Reuters. Soykan si mal vo štvrtok prevziať novinárske ocenenie.



Podľa AP novinári tiež spravodajsky pokrývali udalosti spojené so zadržaním Ekrema Imamogla, istanbulského primátora a rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a následnými celoštátnymi protestami.



Od 19. marca, keď polícia zadržala Imamogla, polícia zadržala viac ako desať novinárov pokrývajúcich protivládne protesty.



Právnik Soykana a Agirela uviedol, že s prokurátorom sa vopred dohodli, že vo štvrtok budú dobrovoľne vypovedať. „Zadržanie ľudí, ktorí si dohodli termín vypovedania, a o ktorých sa vie, že prídu vypovedať, je nielen nezákonné, ale jasne poukazuje na to, že sa uplatňuje nepriateľský trestný zákon,“ napísal právnik na sieti X.



Polícia novinárov po lekárskej prehliadke previezla na istanbulské policajné riaditeľstvo. Zadržiavať ich môže až štyri dni. Bezprostredne neboli stanové termíny súdnych pojednávaní.