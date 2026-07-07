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Polícia v Ankare zadržala ľudí protestujúcich proti NATO

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Na snímke účastníci na otvorení fóra obranného priemyslu NATO, ktoré sa uskutočnilo pred summitom NATO v Ankare v utorok 7. júla 2026. Foto: TASR/AP

Malá skupina ľudí vrátane opozičných poslancov sa pokúsila o demonštráciu s transparentmi.

Autor TASR
Ankara 7. júla (TASR) - Turecká polícia v utorok ráno zadržala niekoľko účastníkov demonštrácie proti Severoatlantickej aliancii (NATO) v centre Ankary. Podľa miestnych médií porušili prísne bezpečnostné opatrenia a zákaz protestov vyhlásený počas summitu NATO. TASR sa odvoláva na správu agentúry DPA.

Policajti podľa záberov denníka Cumhuriyet na sociálnej sieti X spútali a odviedli niekoľkých protestujúcich do policajného autobusu pri parku Kurtuluş, približne sedem kilometrov od miesta konania zasadnutia.

Malá skupina ľudí vrátane opozičných poslancov sa pokúsila o demonštráciu s transparentmi. Polícia jej v tom zabránila a niektorých účastníkov zadržala. Protestujúci skandovali heslá proti prítomnosti NATO v Turecku.

Summit NATO sa v Ankare koná v utorok a stredu a pred jeho zasadnutím generálny tajomník NATO Mark Rutte zdôraznil význam práva na demonštrácie. Reagoval tak na otázky novinárov o obmedzení protestov v Turecku.
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