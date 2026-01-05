< sekcia Zahraničie
Turecko ponúklo pomoc pri sprostredkovaní dialógu v Jemene
Autor TASR
Istanbul 5. januára (TASR) - Turecko je pripravené pomôcť pri sprostredkovaní dialógu medzi jemenskými frakciami. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to povedal saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi počas nedeľňajšieho telefonátu, uviedol úrad prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jemen je vo vojne od roku 2014, kedy Iránom podporovaní povstalci húsíovia zvrhli vládu, čo viedlo k vojenskému zásahu pod vedením Saudskej Arábie. Nový vnútorný konflikt sa však týka súperiacich ozbrojených frakcií, ktoré sú voľne zoskupené pod vládou, no samostatne podporované Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou.
Erdogan povedal počas telefonátu korunnému princovi, že Turecko „je pripravené prispieť k úsiliu zameranému na zblíženie strán“, upresnila jeho kancelária. Ankara pozorne sleduje vývoj situácie v Jemene i v Somálsku, pripomenul Erdogan a dodal, že zachovanie územnej celistvosti oboch krajín je pre regionálnu stabilitu kľúčové, píše AFP.
Telefonát sa uskutočnil deň po tom, čo saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo frakcie na juhu Jemenu, aby sa zapojili do „dialógu“ v Rijáde. Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty už roky podporujú rôzne hnutia na územiach kontrolovaných jemenskou vládou a zasahujú do pretrvávajúcej občianskej vojny v susednej krajine, pripomína francúzska agentúra.
