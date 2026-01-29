Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecko ponúklo svoju podporu pri riešení napätia medzi USA a Iránom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Americký prezident Donald Trump v stredu opätovne pohrozil Iránu vojenským útokom, ak nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe.

Autor TASR
Ankara 29. januára (TASR) - Turecko počas piatkovej návštevy iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího v Ankare údajne ponúkne sprostredkovanie rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom s cieľom vyriešiť ich konflikt dialógom, uviedol vo štvrtok nemenovaný zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Americký prezident Donald Trump v stredu opätovne pohrozil Iránu vojenským útokom, ak nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. „K Iránu smeruje obrovská armáda. Pohybuje sa rýchlo, s veľkou silou, nadšením a odhodlaním,“ napísal šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v stredu vyjadril svoj nesúhlas s vojenskými operáciami zameranými proti islamskej republike. Spojeným štátom odkázal, aby s Iráncami rokovali o jednotlivých záležitostiach postupne. „Začnite s jadrovou otázkou a uzavrite ju. Potom prejdite k ostatným,“ dodal šéf tureckej diplomacie.

Fidan nasledujúci deň zopakoval, že jeho krajina „je pripravená prispieť k vyriešeniu súčasného napätia prostredníctvom dialógu“, uviedol zdroj z ministerstva zahraničných vecí.

„Turecko podporuje dosiahnutie mierového riešenia iránskeho jadrového programu v blízkej budúcnosti a je pripravené poskytnúť v tejto súvislosti pomoc, ak to bude potrebné,“ dodal zdroj.

Ankara zároveň podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa zvažuje posilnenie bezpečnosti pozdĺž svojich hraníc v prípade, že sa Spojené štáty predsa len rozhodnú na susedný Irán zaútočiť.

„Ak Spojené štáty zaútočia na Irán a režim padne, Turecko plánuje dodatočné opatrenia na posilnenie bezpečnosti hraníc,“ povedal predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania svojej anonymity.

Turecko je členom NATO a má s Iránom spoločnú hranicu dlhú 530 kilometrov. Časť z nej je zabezpečená múrom dlhým 380 kilometrov, ale podľa nemenovaného predstaviteľa ministerstva „sa ukázalo, že takéto opatrenie je nedostatočné“. Turecko vraj teraz zvažuje nasadenie technologických systémov na zabezpečenie hraníc a posilnenie počtu vojakov. Bezpilotné lietadlá zároveň nepretržite monitorujú oblasti pozdĺž hraníc.
