Turecko posilňuje protivzdušnú obranu po zachytení iránskych rakiet
Autor TASR
Ankara 10. marca (TASR) - Vo východnej polovici Turecka, kde leží základňa Severoatlantickej aliancie (NATO), nasadili americký systém protivzdušnej obrany Patriot, oznámila v utorok Ankara. Ide o jedno z opatrení na posilnenie obrany pred ďalšími prípadnými raketovými útokmi zo strany Iránu, ktoré podniká v odvete za americko-izraelské údery. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na základni Kürecik v provincii Malatya sa nachádza dôležitá radarová stanica NATO, ktorá poskytuje kľúčové údaje pre Alianciu a za uplynulý týždeň pomohla zachytiť dve iránske balistické rakety letiace smerom k Turecku. Oba incidenty sa zaobišli bez zranení, avšak Washington viedli k čiastočnému zatvoreniu svojho konzulátu v meste Adana, pričom vyzval všetkých Američanov, aby opustili juhovýchodné Turecko.
Irán, na ktorý od 28. februára útočia USA a Izrael, tvrdí, že nie je vo vojne s ostatnými krajinami v regióne, aj keď na ich územie odpaľuje rakety a drony. Zároveň popiera, že by sa pri odvetných úderoch zameriaval na susedné Turecko. Ankara varovala Teherán, aby nepodnikal ďalšie útoky.
„Okrem krokov, ktoré sa prijímajú na národnej úrovni, boli posilnené aj opatrenia NATO v oblasti protivzdušnej a protiraketovej obrany. V tomto rámci bol jeden systém Patriot nasadený v Malatyi, aby prispel k obrane nášho vzdušného priestoru,“ uviedlo turecké ministerstvo obrany.
Agentúra Reuters uviedla, že nebolo bezprostredne jasné, odkiaľ Ankara systém Patriot alebo jeho batérie presunula.
Turecko má po Spojených štátoch druhú najväčšiu armádu spomedzi členských krajín NATO, no napriek svojím snahám nedisponuje plnohodnotnou protivzdušnou obranu. Ukázalo sa to aj pri zostrelení iránskych rakiet, keď sa spoliehalo na obranu NATO umiestnenú vo východnej časti Stredozemného mora.
V samotnom Turecku je v súčasnosti ako súčasť obrany Aliancie nasadený jeden systém Patriot zo Španielska.
