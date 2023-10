Turecko poslalo do Egypta dve lietadlá s humanitárnou pomocou pre Gazu

Ankara 23. októbra (TASR) - Turecko v pondelok poslalo do Egypta dve nákladné lietadlá s humanitárnou pomocou určenou pre pásmo Gazy. Informoval o tom turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca s tým, že Ankara plánuje vyslať ešte ďalšie dve lietadlá s dodávkami pomoci pre Gazu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Koca na sociálnej sieti X (predtým Twitter) napísal, že nákladné lietadlá viezli lieky, generátory, zdravotnícky materiál vrátane operačných stolov i ultrazvukových prístrojov, inkubátory pre deti, prístroje na fototerapiu, plienky a detskú výživu.



Z Egypta sa podľa neho táto zdravotnícka pomoc prevezie autami do pásma Gazy prostredníctvom hraničného priechodu Rafah - jediného, ktorý nekontroluje Izrael.



Po útokoch militantov z hnutia Hamas zo 7. októbra zaviedol Izrael úplnú blokádu palestínskej enklávy a priechod Rafah sa stal dôležitým bodom umožňujúcim doručenie humanitárnej pomoci. Prvé dodávky začali cez Rafah prúdiť už v sobotu, pričom dosiaľ do Gazy prešli tri humanitárne konvoje.



Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) je na naplnenie základných potrieb pre 2,4 milióna obyvateľov Gazy potrebných najmenej 100 nákladných vozidiel naložených humanitárnou pomocou denne v čase pokračujúcich bojov vyvolaných bezprecedentným útokom Hamasu na územie Izraela.