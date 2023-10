Turecko poslalo do Egypta lietadlo s humanitárnou pomocou pre Gazu

Ankara 22. októbra (TASR) - Turecko poslalo do Egypta lietadlo s tímom lekárov a humanitárnou pomocou pre civilistov v pásme Gazy. Oznámil to v nedeľu turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Prezidentské lietadlo s liekmi, zdravotníckym materiálom a tímom 20 špecializovaných lekárov odletelo z Ankary do Egypta, napísal Koca v príspevku na sociálnej sieti X.



Minister v sobotu avizoval, že Ankara plánuje do egyptského mesta Ariš poslať tri transportné lietadlá s humanitárnou pomocou a po dohode s príslušnými úradmi aj nákladnú loď s vybavením pre poľnú nemocnicu a sanitkami.



Vysvetlil, že tím špecialistov vyslaných do Egypta má za úlohu určiť, ktoré lieky a zdravotnícky materiál obyvatelia Gazy potrebujú, a tiež zistiť podrobnosti o poľných nemocniciach, ktoré majú byť zriadené na letisku v Ariši a na hraničnom priechode Rafah.



Rafah je jediným hraničných priechodom do pásma Gazy, ktorý nekontroluje izraelská armáda. Izrael uviedol, že neumožní odoslanie pomoci zo svojho územia do Gazy, kým palestínske militantné hnutie neprepustí rukojemníkov, ktorých zajalo počas útoku zo 7. októbra. S dodávkami pomoci cez Egypt súhlasí za predpokladu, že zásoby neskončia v rukách Hamasu, pripomína Reuters.



Prvých 20 kamiónov s humanitárnou pomoc prešlo cez hraničný priechod Rafah v sobotu. Podľa OSN zatiaľ nie je isté, kedy bude cez túto trasu odoslaná ďalšia pomoc.