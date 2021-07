V Turecku sa potopila sa loď so 45 migrantmi

Ankara 23. júla (TASR) - Loď so 45 migrantmi na palube sa vo štvrtok potopila v Stredozemnom mori približne 260 kilometrov od letoviska Kaš na juhozápade Turecka. Oznámilo to v piatok turecké ministerstvo obrany.



Z prvotných správ neboli známe výsledky prebiehajúcej záchrannej akcie ani národnosť migrantov.



Ako pripomína agentúra AFP, nelegálni migranti často využívajú Turecko ako tranzitnú krajinu na svojej ceste do Európskej únie. V roku 2016 podpísalo Turecko dohodu s EÚ o zastavení toku migrantov do Európy.