Turecko potvrdilo, že ho Putin navštívi v dohľadnom čase

Istanbul 4. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v dohľadnom čase pricestuje na návštevu Turecka. V nedeľu to oznámil turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, ktorý pritom neuviedol presný termín návštevy, informovala agentúra AFP.



AFP dodala, že miestne médiá ako pravdepodobný dátum uviedli 12. február. Úrad prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana to však nepotvrdil.



Ak sa návšteva uskutoční, Turecko sa stane prvým členským štátom aliancie NATO, kam Putin zavíta od rozpútania vojny na Ukrajine vo februári 2022.



Posledné osobné stretnutie Putina s Erdoganom sa uskutočnilo v septembri 2023 v Soči, odvtedy však často spolu hovorili telefonicky.



Minister Fidan spresnil, že témami rokovaní Putina v Turecku by mala byť energetika, vojna v palestínskom Pásme Gazy, čiernomorské obchodné cesty a situácia v Sýrii.



Pokiaľ ide o vojnu v Sýrii, Rusko a Turecko stoja v tomto konflikte na opačných stranách, pričom sa nezhodujú najmä v otázke prítomnosti kurdských síl na severovýchode Sýrie, pripomenula AFP.



Ankara a Moskva dosiahli v roku 2019 dohodu o zastavení tureckej ofenzívy výmenou za vytvorenie 30-kilometrovej nárazníkovej zóny medzi tureckými silami a kurdskými povstalcami. Turecko obviňuje Rusko z nerešpektovania tohto paktu, doplnila AFP.