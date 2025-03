Turecko potvrdilo zadržanie švédskeho novinára obvineného z terorizmu

Ankara 30. marca (TASR) - Turecko v nedeľu potvrdilo zadržanie švédskeho novinára Joakima Medina, ktorý prišiel spravodajsky pokrývať protivládne protesty. Medina obviňujú z členstva v teroristickej organizácii a urážky prezidenta, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Najväčšie protesty, aké Turecko zažilo za viac než desaťročie, vypukli po tom, čo 19. marca zadržali istanbulského primátora Ekrema Imagogla na základe obvinení z korupcie a napojenia na teroristickú skupinu. Imagoglu, ktorý je momentálne vo väzbe v istanbulskej väznici Marmara s vysokým stupňom ochrany, je považovaný za hlavného politické rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Medina, ktorý pracuje pre švédske noviny Dagens ETC, zadržali ešte vo štvrtok hneď po prílete do Turecka, oznámila na druhý deň švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová. Šéfredaktor Dagens ETC obvinenia voči novinárovi označil za nepravdivé a vyzval na jeho prepustenie.



Turecká prezidentská kancelária v informačnom bulletine uviedla, že Medin bol známy svojimi "protitureckými správami a blízkymi vzťahmi" so zakázanou Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara i jej západní spojenci považujú za teroristickú organizáciu. Jeho zadržanie teda podľa nej "nemá žiadnu súvislosť s novinárskou činnosťou".



Tureckí prokurátori podľa vyhlásenia začali Medina vyšetrovať ešte v roku 2023 za demonštráciu v Štokholme, ku ktorej sa pripojil a kde bola zavesená bábka Erdogana.



Švédsky novinár patrí medzi 15 podozrivých, ktorí demonštráciu pravdepodobne zorganizovali alebo propagovali, uviedla AFP. Tento protest v švédskej metropole rozzúril Turecko, ktoré tvrdilo, že ho usporiadali členovia PKK, a predvolalo si švédskeho veľvyslanca v Ankare.



K uväzneniu Medina došlo len niekoľko hodín po tom, čo úrady prepustili posledného z 11 novinárov, ktorých v pondelok za úsvitu zadržali za pokrývanie demonštrácií. Medzi nimi bol aj fotograf agentúry AFP Yasin Akgula. Ankara údajne z dôvodu chýbajúcej akreditácie taktiež deportovala korešpondenta stanice BBC Marka Lowena.



Protesty v Turecku dosiaľ prebiehali prevažne pokojne. Od ich začiatku však zadržali už takmer 1900 ľudí, pričom 260 z nich súdy uväznili až do súdneho konania.