Turecko požaduje odzbrojenie kurdských militantov, aj tých v Sýrii
Autor TASR
Ankara 7. januára (TASR) - Turecko v utorok vyzvalo všetky kurdské ozbrojené skupiny, aby bezpodmienečne zložili svoje zbrane. Apel sa týka aj militantov v Sýrii, uviedol minister obrany Yasar Güler. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Strana kurdských pracujúcich (PKK) a všetky pridružené skupiny musia okamžite ukončiť všetky teroristické aktivity v oblastiach, v ktorých pôsobia, vrátane Sýrie, a bezpodmienečne zložiť zbrane,“ vyhlásil Güler.
Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a Spojených štátov považujú PKK za teroristickú organizáciu. Tá je okrem Turecka a Iraku aktívna aj v Sýrii. Už vlani v máji sa na naliehanie svojho väzneného vodcu Abdullaha Öcalana rozhodla začať proces odzbrojovania a ukončiť dlhoročný konflikt proti tureckému štátu, ktorý si vyžiadal desaťtisíce obetí. Ankara považuje kurdské ozbrojené skupiny v Sýrii za odnože PKK.
Turecko aj Sýria sú vystavené dlhodobým nepokojom v regiónoch s kurdskou väčšinou pozdĺž spoločnej hranice. V Sýrii dočasný prezident Ahmad Šara súhlasil so začlenením poloautonómnej správy Kurdov do centrálnej vlády, no pokračujúce ozbrojené zrážky a rôzne nezhody bránia implementácii dohody. Kurdské Sýrske demokratické sily (SDF) presadzujú decentralizovanú formu vlády, ktorú však Šara odmieta.
Öcalan koncom decembra vyzval tureckú vládu, aby sprostredkovala mierovú dohodu medzi SDF a dočasnou vládou v Damasku. Veliteľ SDF Mazlúm Abdi v nedeľu rokoval so sýrskymi predstaviteľmi o začlenení jeho síl, no podľa štátnych médií neboli dosiahnuté žiadne hmatateľné výsledky, napísala AFP.
