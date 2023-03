Turecko požaduje,aby sa čiernomorská obilná dohoda predĺžila o 120 dní

Ankara 15. marca (TASR) - Turecko sa bude snažiť dosiahnuť predĺženie čiernomorskej obilnej dohody o 120 dní, a nie o 60, ako to navrhuje Rusko. V stredu to povedal turecký minister obrany Hulusi Akar, informuje agentúra Reuters.



"Začali sme rokovania v súlade s pôvodnou verziou dohody. Pokračovanie tejto dohody je dôležité. Budeme pokračovať v našich kontaktoch (ohľadne jej predĺženia o) 120 dní namiesto dvoch mesiacov," uviedol Akar podľa vyhlásenia tureckého ministerstva obrany.



Zmluvné strany dohody podľa jeho slov tieto návrhy zvážia a rozhodnú o jej možnom predĺžení. Dodal, Ankara verí v pozitívny výsledok rokovaní.



Dohodu o vývoze obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovali vlani v júli OSN a Turecko. Prvýkrát bola predĺžená minulý rok novembri na 120 dní, takže jej platnosť by mala vypršať 18. marca. Predĺžená bude len v prípade, ak žiadna zo strán nebude mať voči tomu námietky.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin v pondelok uviedol, že Rusko súhlasí s predĺžením dohody, no iba o 60 dní. Podľa Ukrajiny však z podpísaného dokumentu vyplýva, že predĺžiť ju je možné len o 120 dní.



Predmetná dohoda pomohla stabilizovať svetové ceny potravín. Kyjev v minulosti požadoval, aby sa doba jej platnosti predĺžila aspoň o rok.