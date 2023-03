Turecko pozastavilo vývoz sankcionovaných tovarov do Ruska

Istanbul 21. marca (TASR) - Turecko pozastavilo export sankcionovaných tovarov do Ruska. V noci na utorok to uviedli nemenovaný predstaviteľ Európskej únie a šéf Istanbulskej asociácie pre vývoz železných a neželezných kovov Cetin Tecdelioglu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Turecká vláda odovzdala obchodným spoločnostiam zoznam zakázaných tovarov zo zahraničia spolu s inštrukciami, aby ich od začiatku marca do Ruska nevyvážali, uviedol Tecdelioglu. Nezáleží pritom, z akej krajiny tieto tovary pochádzajú.



Nemenovaný predstaviteľ EÚ pre Reuters povedal, že Ankara Európsku komisiu (EK) slovne uistila, že po 1. marci nebudú do Ruska vyvážané tovary zaťažené sankciami EÚ, Spojených štátov či Británie.



Turecké ministerstvo obchodu sa k týmto vyhláseniam odmietlo vyjadriť.



Sankcie proti Moskve boli uvalené ako reakcia na ruskú inváziu na Ukrajinu. Dovoz takýchto tovarov bol však stále možný z Turecka a ďalších krajín, na čo Washington reagoval varovaním pred vývozom mikročipov, chemikálií a ďalších produktov, ktoré by Rusko mohlo využiť vo vojne na Ukrajine.



Tecdelioglu pripomenul, že pozastavenie vývozu sa netýka tovarov vyrobených v Turecku. Nové turecké obmedzenia však budú nútiť ruských dovozcov hľadať alternatívne zdroje napríklad v Kazachstane a iných krajinách.



Reuters uvádza, že za sedem mesiacov od začiatku invázie do konca roka boli do Ruska vyvezené počítačové a ďalšie elektronické komponenty v hodnote najmenej 2,6 miliardy dolárov. Ich značnú časť tvorili súčiastky vyrobené v západných krajinách.