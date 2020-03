Turecko pre obavy z koronavírusu evakuovalo z hraníc tisícky migrantov

Ankara 27. marca (TASR) - Turecké úrady evakuovali v noci na piatok z hraníc s Gréckom tisícky migrantov. K takémuto opatreniu pristúpili v pre obavy zo šírenia pandémie koronavírusu, informovali v piatok agentúry AP a AFP.



Turecký minister vnútra Süleyman Soylu súkromnej televízii NTV povedal, že približne 5800 migrantov zhromaždených na hraničnom priechode v provincii Edirne na severozápade krajiny, bolo v noci na piatok prevezených do centier pre migrantov v deviatich tureckých provinciách. Migranti tam podľa tureckej agentúry Anadolu budú v karanténe po jej uplynutí ich premiestnia do iných častí Turecka.



Soylu však upozornil, že takýto krok neznamená zmenu postoja Turecka a migranti sa po celkovom skončení pandémie koronavírusu budú môcť vrátiť na hranice. "Keď sa táto epidémia skončí, nebudeme brániť nikomu, kto bude chcieť odísť," uviedol.



Na hraniciach s Gréckom, ktoré je členskou krajinou EÚ, sa v ostatnom čase zhromažďovali tisícky migrantov. Stalo sa tak po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý mesiac oznámil, že jeho krajina už dlhšie nebude utečencom a ďalším migrantov brániť v ceste do krajín EÚ.



Turecko dosiaľ eviduje najmenej 92 úmrtí na nákazu ochorením COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje. Počet nakazených v krajine je prinajmenšom 5698. Len za ostatných 24 hodín pritom podľa tamojších úradov pribudlo 2069 nakazených a 17 úmrtí. To, či sa nákaza vyskytla aj u migrantov na hraniciach, nie je známe.



Grécko vývoj situácie na hraniciach označilo za "dôležitú" vec pre krajinu a Európu, a pochválilo grécke úrady za ich schopnosť ochrániť pevninské a námorné hranice. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis však uviedol, že "jedna kapitola sa možno uzatvára, ale tento boj - nepochybne - pokračuje".



Erdogan 29. februára vyhlásil, že turecké pohraničné priechody sú a budú otvorené pre migrantov smerujúcich do Európy, pretože jeho krajina už ďalej nemôže zvládať nápor ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie.