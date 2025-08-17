< sekcia Zahraničie
Turecko pre požiar evakuovalo ľudí z dedín na polostrove Gallipoli
V noci na nedeľu bolo z piatich dedín evakuovaných približne 250 obyvateľov.
Autor TASR
Istanbul 17. augusta (TASR) - Turecké úrady v nedeľu nariadili evakuáciu obyvateľov siedmich dedín na polostrove Gallipoli v európskej časti krajiny, kde hasiči bojujú so silným požiarom, ktorého šíreniu napomáhal silný vietor, informovala agentúra AFP.
Požiar vypukol v sobotu a rýchlo sa rozšíril. V noci na nedeľu bolo preto z piatich dedín evakuovaných približne 250 obyvateľov. Ľudí z ďalších dvoch dedín evakuovali počas dňa v nedeľu. Úrady informovali, že nateraz sa oheň do evakuovaných oblastí nerozšíril a neohrozil ani vojenské cintoríny na polostrove.
Provincia Čanakkale je obľúbená medzi turistami navštevujúcimi staroveké ruiny Tróje a polostrov Gallipoli, kde počas prvej svetovej vojny v bojoch padli tisíce vojakov.
Turecký minister poľnohospodárstva Ibrahim Yumakli na sociálnych sieťach informoval, že požiar hasí 12 lietadiel a 18 vrtuľníkov spolu s 343 požiarnickými vozidlami. Do hasenia je zapojených 1300 osôb.
Podľa webovej stránky Európskeho systému informácií o lesných požiaroch (EFFIS) bolo v Turecku tento rok zaznamenaných 192 lesných požiarov, ktoré zničili viac než 110.373 hektárov pôdy.
Odborníci tvrdia, že zmena klímy má za následok častejšie a intenzívnejšie lesné požiare a ďalšie prírodné katastrofy. V súvislosti s tým vyzvali aj Turecko, aby prijalo opatrenia na riešenie tohto problému.
