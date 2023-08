Turecko pre požiare pozastavilo lodnú dopravu v úžine Dardanely

Istanbul 22. augusta (TASR) - Turecko v utorok pozastavilo lodnú dopravu v úžine Dardanely smerujúcu na sever. Ide o preventívne opatrenie v dôsledku rýchlo sa šíriaceho lesného požiaru v blízkosti prístavného mesta Čanakkale. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Turecký úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD) uviedol, že požiare si vyžiadali evakuáciu šiestich obcí na tureckom severozápadnom pobreží.



Turecké ministerstvo dopravy rozhodnutie ponechať v prevádzke lodnú dopravu cez Dardanely smerom na juh nijakým spôsobom nekomentovalo. Úrady však uviedli do pohotovosti remorkéry, ak by sa požiar rozšíril aj na pobrežie.



Miestna televízia NTV priniesla informácie, že plamene sa v Čanakkale blížia k nemocnici a univerzitnému areálu. AFAD preto do oblasti vyslal desať lietadiel a 26 vrtuľníkov a zatvoril tiež blízku diaľnicu.



Agentúra AFP pripomína, že úžina Dardanely spája Egejské a Marmarské more a je tiež populárnou dovolenkovou destináciou, pretože sa tam nachádzajú ruiny starovekého mesta Trója.