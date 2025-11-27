< sekcia Zahraničie
Turecko: Pred diskusiou o vyslaní síl na Ukrajinu je potrebné prímerie
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok po rokovaní predstaviteľov koalície ochotných uviedol, že zriaďujú pracovnú skupiny pre zaisťovacie sily.
Autor TASR
Ankara 27. novembra (TASR) - Turecké ministerstvo obrany vo štvrtok zdôraznilo, že pred akoukoľvek diskusiou o nasadení tzv. zaisťovacích jednotiek na Ukrajinu musí byť najskôr uzavreté prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok po rokovaní predstaviteľov koalície ochotných uviedol, že zriaďujú pracovnú skupiny pre zaisťovacie sily. Povedú ju Francúzsko a Británia v úzkej spolupráci s Tureckom, ktoré zohrá kľúčovú úlohu v námornej oblasti. Tieto sily by v prípade dosiahnutia dohody o prímerí mali za úlohu „podporiť ukrajinskú armádu v druhej línii obrany“.
Reuters pripomína, že Turecko od začiatku vojny na Ukrajine udržiava dobré vzťahy s oboma účastníkmi konfliktu a Ankara je otvorená diskusii o nasadení svojich síl na Ukrajinu v prípade, že budú splnené jej podmienky.
„Najprv sa musí uzavrieť prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Potom sa musí stanoviť rámec misie s jasným mandátom a určiť rozsah, v akom každá krajina prispeje,“ uviedlo turecké ministerstvo obrany v reakcii na Macronove vyhlásenia.
