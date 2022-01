Turecko pred rokovaniami USA a Ruska varuje pred provokatívnymi činmi

Ankara 8. januára (TASR) - Turecko v sobotu, pred budúcotýždňovými rokovaniami vysokopostavených diplomatov Spojených štátov a Ruska, ktoré sa uskutočnia v Ženeve v súvislosti s rastúcim napätím na hraniciach Ukrajiny, varovalo pred "provokatívnymi činmi". Informovala o tom agentúra AFP.



"Veríme, že napätie medzi Ukrajinou a Ruskom, medzi Ruskom a NATO sa vyrieši mierovou cestou," povedal na tlačovom brífingu v Ankare turecký minister obrany Hulusi Akar. "Nezvyšujme napätie, vyhnime sa provokatívnym činom či činom, ktoré sa za provokatívne môžu považovať," vyzval. "Našim partnerom v dialógu práve preto opakovane hovoríme, že je veľmi dôležité konať s rozvahou," dodal.



Severoatlantická aliancia, ktorej členom je i Turecko, varovala pred reálnou hrozbou, že Rusko napadne Ukrajinu. Moskva totiž pri ukrajinských hraniciach v priebehu posledných mesiacov rozmiestnila desaťtisíce svojich vojakov a početnú vojenskú techniku. Vyvolalo to obavy Západu, že sa Ruská federácia chystá napadnúť Ukrajinu.



Administratíva prezidenta USA Joea Bidena v tejto situácii pristúpila na rokovania s Kremľom, ktoré majú prebehnúť v pondelok v Ženeve. Rusko žiada od Západu záruky, že sa Ukrajina v budúcnosti nestane členskou krajinou NATO. Spojené štáty a ich spojenci z NATO pohrozili Moskve v prípade útoku na Ukrajinu prísnymi sankciami.



Akar tiež kritizoval "otvorené alebo skryté" zbrojné embargo voči Turecku zo strany jeho spojencov v NATO. "Oslabenie tureckých ozbrojených síl znamená oslabenie NATO," prízvukoval pred novinármi.



AFP v tejto súvislosti pripomína, že Kanada vlani v apríli zablokovala vývoz vojenských zbraní do Turecka po tom, čo zistila, že kanadské dronové technológie exportované do Turecka boli použité v bojoch medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Ešte predtým uvalili Spojené štáty v roku 2020 sankcie na dodávateľskú spoločnosť tureckej armády v súvislosti s kontroverzným nákupom ruského systému protiraketovej obrany.