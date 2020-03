Turecko prepraví do vlasti viac ako 3600 občanov z 9 európskych krajín

Ankara 17. marca (TASR) - Turecko v utorok letecky prepraví do vlasti viac ako 3600 svojich občanov nachádzajúcich sa v deviatich európskych krajinách, s ktorými Ankara v súvislosti s koronavírusom prerušila letecké spojenia. Informovala o tom agentúra AP.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu povedal, že tureckí občania repatriujú v utorok v rámci 34 letov spoločnosti Turkish Airlines. Po návrate budú na 14 dní umiestnení do karantény v Istanbule a v provincii Kocaeli.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) v pondelok oznámilo, že turecká vláda z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 dočasne pozastavila lety z Rakúska, Belgicka, Dánska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Nórska, Španielska a Švédska.



Nariadenie vstúpilo do platnosti 14. marca a potrvá do 17. apríla s možnosťou ďalšieho predĺženia. Turecko doposiaľ prerušilo lety s Čínou, Iránom, Irakom, Talianskom a Južnou Kóreou.



V Turecku zatiaľ potvrdili 47 prípadov nákazy koronavírusom.