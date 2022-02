Turecko pri hraniciach s Gréckom objavilo ďalšie obete podchladenia

Ankara 3. februára (TASR) - Turecké úrady objavili vo štvrtok neďaleko hraníc s Gréckom telá ďalších štyroch migrantov, ktorí zomreli na podchladenie. Turecký minister vnútra Süleyman Soylu v stredu hovoril o 12 obetiach pri meste Ipsala. TASR tieto informácie získala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na tureckých činiteľov.



Mŕtvi boli podľa ministra vnútra súčasťou skupiny 22 migrantov, ktorých príslušníci gréckej pohraničnej stráže donútili vyzliecť sa a "zatlačili" ich naspäť do Turecka.



Grécko nájdenie mŕtvych tiel nespochybnilo, rozhodne však odmietlo obvinenie, že za smrť migrantov je zodpovedná grécka pohraničná stráž.



"Títo migranti sa nikdy nedostali ku (gréckym) hraniciam," povedal grécky minister pre migráciu a azyl Notis Mitarakis. Tvrdenia o ich zatlačení gréckymi pohraničníkmi do Turecka označil za "falošnú propagandu".



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová, ktorá sa zúčastňuje na stretnutí ministrov vnútra členských krajín EÚ vo Francúzsku, však v súvislosti s obvineniami vznesenými Tureckom vyjadrila znepokojenie a vyzvala na ich prešetrenie.



"Máme tu gréckeho ministra, preberiem to s ním a požiadam ho o vysvetlenie," dodala.



Tento incident môže ešte prehĺbiť diplomatické napätie medzi Gréckom a Tureckom. Tieto susediace štáty sú zároveň spojencami v NATO, pripomína AFP.



"Nie je to prvýkrát, čo sme svedkami takéhoto správania sa zo strany Grécka," poznamenal vo štvrtok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Ankara pravidelne obviňuje Grécko z nelegálneho zatláčania migrantov späť do Turecka. Atény kontrujú obvineniami, že Ankara nedodržiava dohodu s EÚ z roku 2016 zameranú na zastavenie nelegálneho prekračovania hraníc medzi Tureckom a euroblokom.