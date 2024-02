Pri Istanbule sa potopila nákladná loď, spustili pátraciu akciu

Ankara 15. februára (TASR) - Neďaleko Istanbulu sa v rozbúrenom v Marmarskom mori vo štvrtok potopila nákladná loď so šesťčlennou posádkou. Tureckí záchranári po nich pátrajú, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Turecký minister dopravy a infraštruktúry Abdulkadir Uraloglu oznámil, že 69-metrové plavidlo Batuhan A prevážalo dolomit, používaný na výrobu cementu, do tureckého prístavu Gemlik.



Turecké úrady vyslali do oblasti záchranné člny po tom, čo pred úsvitom prijali z lode núdzový signál a následne sa prerušilo spojenie. Vrtuľník pre nepriaznivé poveternostné podmienky nemohli do operácie nasadiť.



Agentúra Anadolu medzičasom informovala, že pobrežná stráž našla prázdny nafukovací čln v oblasti, kde sa nákladná loď potopila. Predpokladá sa, že všetci nezvestní členovia posádky sú tureckí občania.