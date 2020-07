Pri potopení člnu v Turecku mohlo zahynúť až 60 migrantov

Ankara 1. júla (TASR) – Až 60 migrantov bolo možno v člne, ktorý sa potopil minulý týždeň v jazere Van na východe Turecka. Uviedol to v turecký minister vnútra Süleyman Soylu, na ktorého sa odvolala agentúra AP.



Turecko začalo pátraciu misiu s vrtuľníkmi a záchrannými člnmi po tom, ako 27. júna zmizol čln prepravujúci migrantov cez jazero Van, ktoré sa nachádza blízko štátnych hraníc s Iránom. Záchranný tím doteraz vylovil z vody šesť tiel.



Soylu, ktorý pricestoval do oblasti, aby dohliadal na záchrannú misiu, v stredu povedal, že na člne sa údajne nachádzalo 55 – 60 migrantov. Ich plavidlo sa potopilo v dôsledku búrky.



Podľa televízie HaberTürk migranti pochádzali z Pakistanu, Afganistanu a Iránu.



V súvislosti s touto tragédiou bolo zadržaných 11 osôb.



Predpokladá sa, prepravu migrantov cez jazero Van využívajú obchodníci s ľuďmi, aby sa tak vyhli policajným hliadkam na cestách.



Na území Turecka sa v súčasnosti nachádzajú približne štyri milióny utečencov vrátane 3,6 milióna Sýrčanov. Krajina je jednou z hlavných oblastí, z ktorých sa migranti snažia dostať do Európskej únie.