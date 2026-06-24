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Pri razii pred summitom NATO v Turecku zastrelili podozrivého člena IS
Podozrivého zastrelila špeciálna policajná jednotka na adrese, kde býval so svojou manželkou.
Autor TASR
Ankara 24. júna (TASR) - Turecká polícia pri razii neďaleko hlavného mesta Ankara zastrelila muža podozrivého z napojenia na džihádistickú skupinu Islamský štát (IS). Bezpečnostné zdroje to uviedli v stredu pre miestne médiá, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Policajný zásah z utorkového skorého rána súvisí s prípravou na júlový summit NATO v Ankare. O dva týždne sa na ňom stretnú lídri z 32 členských krajín vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Streľba sa odohrala v meste Sazagasi 100 kilometrov južne od tureckej metropoly počas súbežných operácií, pri ktorých polícia zadržala viac ako 200 osôb, ako informovali tlačové agentúry DHA a IHA. Úrady sa k prípadu oficiálne nevyjadrili.
Podozrivého zastrelila špeciálna policajná jednotka na adrese, kde býval so svojou manželkou. Podľa IHA dvojica začala streľbu ako prvá a muž počas prestrelky zomrel.
Turecká prokuratúra v utorok potvrdila vydanie zatykačov na 241 osôb. Protiteroristické policajné jednotky pri raziách zadržali 209 ľudí, z nich 56 identifikovali ako podozrivých členov IS, zvyšní údajne patria do viacerých krajne ľavicových organizácií, ktoré Ankara označuje za teroristické skupiny.
Policajný zásah z utorkového skorého rána súvisí s prípravou na júlový summit NATO v Ankare. O dva týždne sa na ňom stretnú lídri z 32 členských krajín vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Streľba sa odohrala v meste Sazagasi 100 kilometrov južne od tureckej metropoly počas súbežných operácií, pri ktorých polícia zadržala viac ako 200 osôb, ako informovali tlačové agentúry DHA a IHA. Úrady sa k prípadu oficiálne nevyjadrili.
Podozrivého zastrelila špeciálna policajná jednotka na adrese, kde býval so svojou manželkou. Podľa IHA dvojica začala streľbu ako prvá a muž počas prestrelky zomrel.
Turecká prokuratúra v utorok potvrdila vydanie zatykačov na 241 osôb. Protiteroristické policajné jednotky pri raziách zadržali 209 ľudí, z nich 56 identifikovali ako podozrivých členov IS, zvyšní údajne patria do viacerých krajne ľavicových organizácií, ktoré Ankara označuje za teroristické skupiny.