Turecko pri svojom pobreží objavilo ďalšiu mínu

Istanbul 28. marca (TASR) - Turecko v pondelok oznámilo, že že pri svojom pobreží neďaleko hraníc s Bulharskom objavilo už druhú mínu, ktorá by mohla pochádzať z Ukrajiny. Ankara dodala, že na miesto vyslala expertov, ktorí ju majú zneškodniť. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



Turecký rezort obrany na Twitteri uviedol, že na pobreží Čierneho mora "pri (mestečku) Igneada pri bulharskej hranici bola spozorovaná mína". "Mína bola zabezpečená... a bol spustený zásah na jej zneškodnenie," dodalo ministerstvo.



Turecké ministerstvo obrany objavilo prvú takúto mínu uplynulú sobotu v Čiernom mori približne dva kilometre od obce Rumelifeneri, ležiacej pri vstupe do prielivu Bospor severne od Istanbulu, ktorú zneškodnili turecké námorné sily.



V sobotu rezort obrany Turecka uviedol, že jeho predstavitelia ohľadom "koordinácie tejto záležitosti" hovorili s ukrajinskými aj ruskými orgánmi.



Ruská tajná služba pred týždňom upozornila, že z ukrajinských prístavov pri Odese sa z kotevných lán odtrhlo niekoľko stoviek námorných mín, ktoré sú teraz unášané do Čierneho mora a mohli by sa dostať až do prielivu Bospor a Stredozemného mora. Kyjev toto tvrdenie označil za dezinformáciu a pokus o uzavretie časti Čierneho mora.



Podvodné míny sú zvyčajne vybavené systémami, ktoré ich v prípade odtrhnutia od kotevných lán zneškodnia, avšak je možné, že pri starších mínach tieto bezpečnostné opatrenia chýbajú, napísali turecké médiá.



Prieliv Bospor spája Čierne more so Stredozemným morom. Ankara krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu tento prieliv pre vojenské lode uzavrela.