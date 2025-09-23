< sekcia Zahraničie
Pri vyšetrovaní údajnej korupcie v samospráve Ankary zadržali 13 ľudí
Do väzby ich vzali na základe obvinení zo zneužitia funkcie a manipulácie s verejnými súťažami.
Autor TASR
Ankara 23. septembra (TASR) - Najmenej 13 osôb zadržala v utorok turecká polícia v rámci vyšetrovania podozrenia z korupcie v súvislosti s koncertmi organizovanými opozičnou samosprávou hlavného mesta Ankary. TASR o tom píše podľa agentúry AP, ktorá to označuje za najnovší zásah proti zastupiteľstvám vedeným najsilnejšou tureckou opozičnou Republikánskej ľudovej strane (CHP).
Kancelária prokuratúry v Ankare informovala, že medzi zadržanými osobami sú bývalí zamestnanci samosprávy i majitelia súkromných eventových spoločností. Do väzby ich vzali na základe obvinení zo zneužitia funkcie a manipulácie s verejnými súťažami.
Vyšetrovanie sa zameriava na 32 koncertov, ktoré sa konali v rokoch 2021 až 2024. Podľa tureckého ministerstva vnútra, ako aj komisie pre vyšetrovanie finančných trestných činov a účtovného dvora mali zmienené korupčné podvody spôsobiť finančnú stratu vo výške 154,4 milióna tureckých lír (3,2 milióna eur).
Obdobné zásahy už sa už dlhšie zameriavajú na politikov z CHP, pričom prebiehajú v podstate od zadržania Ekrema Imamogla, primátora Istanbulu a člena CHP. Imamogla zadržali 19. marca pre obvinenia z korupcie. Následne ho dočasne zbavili funkcie. Imamoglu všetky obvinenia odmieta.
Jeho zadržanie vyvolalo rozsiahle protesty. Je pritom vnímané ako snaha odstaviť ho zo scény pred prezidentskými voľbami plánovanými na rok 2028, v ktorých mal kandidovať ako najsilnejší rival úradujúceho tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Následne bolo zadržaných viacero primátorov, ktorí sú členmi CHP. Zmienená najväčšia opozičná strana dosiahla prekvapivé úspechy vo vlaňajších komunálnych voľbách, pričom si udržala kontrolu nad veľkými mestami ako Ankara či Istanbul a zároveň dosiahla aj významé úspechy aj v niektorých oblastiach, kde je dlhodobo Erdoganova vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP).
