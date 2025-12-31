< sekcia Zahraničie
Turecko pri záťahoch proti Islamskému štátu zadržalo ďalších 125 ľudí
Turecko v uplynulom týždni spustilo sériu operácií proti bunkám IS, a to po správach o plánovaných útokoch militantov počas Vianoc a Nového roka, uviedli tureckí predstavitelia.
Autor TASR
Ankara 31. decembra (TASR) - Turecké úrady v stredu pri záťahoch na rôznych miestach v krajine zadržali 125 ľudí, ktorých podozrievajú z napojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS). Oznámil to na sociálnej sieti X minister vnútra Ali Yerlikaya. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Počas jedného zo záťahov v severozápadnom Turecku prišli v pondelok o život traja policajti a šiesti údajní členovia IS. O deň nato zadržali bezpečnostné zložky 357 ľudí pri ďalšej operácii zameranej proti IS.
Najnovšie razie žandárov a polície prebehli súbežne v 25 tureckých provinciách vrátane metropoly Ankara a najväčšieho tureckého mesta Istanbul, uviedol Yerlikaya. Na sieti X zverejnil video, na ktorom bezpečnostné zložky vykonávajú razie v domoch podozrivých a niektorí z nich majú ruky spútané za chrbtom.
IS podnikol v uplynulých rokoch v Turecku sériu útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube počas novoročných osláv 1. januára 2017, ktorá si vyžiadala životy 39 ľudí.
