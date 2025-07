Pri záťahoch v siedmich provinciách Turecka zaistili 825 kg heroínu

Istanbul 2. júla (TASR) — Turecká polícia zaistila pri sérii razií prevažne na juhu krajiny 825 kilogramov heroínu a zatkla 30 predpokladaných obchodníkov s drogami. Uviedol to v stredu minister vnútra Ali Yerlikaya, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Minister na sieti X napísal, že razie sa uskutočnili v provinciách Adana, Hakkari, Hatay, Istanbul, Van, Diyarbakr a Mersin. Ťažiskom simultánnej operácie zameranej voči organizovanej zločineckej skupine, ktorej vodca utiekol do zahraničia, bola provincia Adana.



V rámci operácie polícia vykonala razie na 38 rôznych adresách, pričom zaistila nelicencované zbrane a „veľké množstvo“ digitálneho materiálu.



Turecko leží na niekoľkých hlavných pašeráckych trasách a je hlavným vstupným bodom pre heroín na európsky trh. Heroín je naďalej najčastejšie užívaným nelegálnym opiátom v Európskej únii.



Pašeráci sa podľa analýzy trhu s drogami v EÚ, ktorú vypracoval Európsky policajný úrad (Europol) v roku 2024, čoraz viac sa spoliehajú na námorné trasy, najmä na využívanie globálnej kontajnerovej dopravy a trajektov odchádzajúcich z Turecka. Turecké zločinecké siete naďalej dominujú v oblasti pašovania heroínu do Európy.