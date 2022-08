Turecko: Príchod prvej lode s obilninami sa čaká v utorok po polnoci

Istanbul 2. augusta (TASR) - Príchod prvej lode s dodávkou ukrajinských obilnín, ktorá v pondelok ráno vyplávala z Odesy a smeruje do libanonského mesta Tripolis, sa v Istanbule očakáva v utorok "po polnoci". Oznámilo to turecké ministerstvo obrany, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP.



Nákladná loď Razoni s 26.000 tonami kukurice, plaviaca sa pod vlajkou Sierry Leone, vyplávala z Odesy v pondelok krátko po 08.00 h SELČ. Pôvodne sa očakávalo, že do Istanbulu dorazí v utorok popoludní.



Loď sa v noci na utorok plavila pozdĺž rumunského pobrežia, avšak okolo 01.00 h SELČ vypla svoj automatický identifikačný systém AIS a preto jej trasu nebolo možné ďalej sledovať, uvádza internetová stránka Marine Traffic. Ankara tento krok bezprostredne nevysvetlila.



Plavidlo najprv z obáv pre míny v ukrajinských vodách postupovalo len veľmi pomaly, s rýchlosťou sedem uzlov (13 km/h), avšak neskôr nabralo na rýchlosti, píše web Marine Traffic.



Ukrajina a Rusko – separátne – podpísali 22. júla s Tureckom a OSN prelomovú dohodu, ktorá má umožniť vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, pričom jej cieľom je zmiernenie celosvetovej potravinovej krízy spôsobenej zablokovanými dodávkami obilia.



Kontrolu plavidla majú v ústí Bosporu vykonať zástupcovia Spoločného koordinačného centra (JCC), ktoré bolo otvorené minulú stredu v Istanbule. Členmi JCC sú civilní i vojenskí predstavitelia z Ukrajiny, Ruska, ako aj delegáti z Turecka a OSN.