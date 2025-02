Turecko pripúšťa prijatie palestínskych väzňov

Dauha 2. februára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v nedeľu pripustil, že Turecko by mohlo prijať časť palestínskych väzňov, ktorých Izrael prepustil na základe podmienok dohody o prímerí s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Fidan objasnil, že Turecko by tento krok podniklo s cieľom podporiť dohodu medzi Izraelom a Hamasom. Na tlačovej konferencii v Dauhe Fidan dodal, že Turecko spolu s ďalšími krajinami urobí v tomto smere všetko pre to, aby dohoda o prímerí zostala v platnosti.



Prvá fáza prímeria v Pásme Gazy sa sústreďuje na postupné prepustenie 33 izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za prepustenie približne 1900 väzňov, väčšinou Palestínčanov, ktorí sú zadržiavaní v izraelských väzniciach.



Mnohí z týchto väzňov však majú byť po prepustení natrvalo vyhostení.



Zo 183 väzňov prepustených počas poslednej výmeny v sobotu bolo vyhostených sedem Palestínčanov a jeden Egypťan.



Katar, kam Fidan pricestoval na pracovnú návštevu, bol popri Egypte a Spojených štátoch jedným z hlavných vyjednávačov prímeria v Pásme Gaze.



Na tlačovej konferencii s Fidanom katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání opäť vyzval "všetky strany, aby dodržiavali všetky ustanovenia dohody a začali druhú fázu" implementácie dohody, ktorej cieľom je dosiahnuť trvalejšie ukončenie bojov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu začne rokovať o druhej fáze dohody, keď sa v pondelok vo Washingtone stretne s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ, uviedol v nedeľu úrad izraelského premiéra.



Dátum oficiálnych rozhovorov za účasti sprostredkovateľov a delegácií Hamasu a Izraela nateraz nebol stanovený. Prvá - 42-dňová - fáza implementácie dohody sa má skončiť na budúci mesiac, uviedla AFP.