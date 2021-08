Turecko privítalo pozitívne odkazy Talibanu adresované zahraničiu

Istanbul 17. augusta (TASR) - Turecko v utorok privítalo "pozitívne odkazy", ktoré členovia militantného islamistického hnutia Taliban adresovali medzinárodnému spoločenstvu, odkedy obsadili väčšinu územia Afganistanu vrátane Kábulu. Ankara zároveň vedie dialóg zo všetkými zainteresovanými stranami v Afganistane vrátane talibov. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Vítame pozitívne posolstvá, ktoré Taliban adresuje cudzincom, diplomatickým misiám a ich vlastným ľuďom. Dúfam, že to uvidíme aj v ich činoch," uviedol šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu na tlačovej konferencii v jordánskej metropole Ammán, kde sa stretol so svojím jordánskym náprotivkom Ajmanom Safadím.



Ako uvádza na Twitteri turecká štátna tlačová agentúra Anadolu, Čavušoglu ďalej dodal, že Turecko bude naďalej podporovať ekonomický rozvoj, stabilitu a mier v Afganistane. Podľa šéfa tureckej diplomacie sa rozhovory s aktérmi konfliktu v Afganistane budú týkať otázok zabezpečenia letiska v Kábule, ale aj prípadnej podoby prechodnej vlády či spôsobu odovzdania moci v krajine.



Ankara podobne ako mnoho iných krajín previezla pracovníkov svojej ambasády v Kábule na tamojšie letisko. V pondelok Turecko podľa AFP evakuovalo späť do vlasti vyše 300 svojich občanov.



Turecko počas posledných mesiacov viedlo s predstaviteľmi Talibanu viaceré rozhovory týkajúce sa rôznych otázok vrátane ochrany letiska v Kábule po odchode amerických a spojeneckých vojsk, píše AFP. Agentúra Reuters však informovala, že Ankara sa v pondelok tohto plánu vzdala.



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúcu ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Náhla zmena situácie vyvolala paniku medzi Afgancami, ktorí sa masovo snažia dostať z vlasti.