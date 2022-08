Turecko: Prvá zásielka ukrajinského obilia preplávala cez Istanbul

Istanbul 3. augusta (TASR) - Prvá zásielka ukrajinského obilia z Ukrajiny od ruskej invázie pred piatimi mesiacmi prešla v stredu tureckým prístavom Istanbul. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Plavba lode Razoni plaviacej sa pod vlajkou Sierry Leone z Odesy do Libanonu má ukázať, ako funguje prelomová dohoda Ruska a Ukrajiny, ktorá má pomôcť zmierniť celosvetovú potravinovú krízu. Dohodu v júli sprostredkovali Turecko a OSN. Vďaka nej sa zrušila ruská námorná blokáda ukrajinských čiernomorských prístavov a stanovili sa podmienky pre vývoz miliónov ton obilnín z naplnených zásobníkov. Ukrajina je významným dodávateľom obilia a vyváža približne polovicu slnečnicového oleja v rámci svetového trhu.



Takmer úplné zastavenie ukrajinského vývozu zvýšilo svetové ceny potravín a pre najchudobnejšie krajiny sveta to znamenalo ekonomickú pohromu.



Razoni previezla 26.000 ton kukurice cez špeciálne určený koridor v mínami zamorených vodách Čierneho mora, než sa v utorok dostala na severný okraj Bosporského prielivu.



Tím 20 inšpektorov z oboch bojujúcich strán, OSN a Turecka v stredu náklad lode skontroloval. Teraz sa 186 metrov dlhé plavidlo presúva do Marmarského a Egejského mora, pričom v najbližších dňoch by malo doplávať k pobrežiu Libanonu.



Kyjev tvrdí, že na odjazd čaká najmenej 16 ďalších lodí s obilím, zároveň však obviňuje Rusko z krádeže svojho obilia na okupovaných územiach, odtiaľ ho nelegálne preváža spojencom, ako je Sýria.



Očakáva sa, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude presadzovať priame rokovania o prímerí, keď sa v Soči v piatok stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.