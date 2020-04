Turecko repatriovalo svojho občana zo Švédska, údajne ho tam neliečili

Ankara 27. apríla (TASR) - Turecko poslalo do Švédska leteckú sanitku a odviezlo do vlasti svojho občana, ktorý mal v severskej krajine pozitívny test na nový koronavírus, ale údajne tam nedostal žiadnu liečbu. V pondelok to napísala tlačová agentúra AP.



Emrullaha Gülüškena (47) evakuovali v nedeľu z jeho domu vo švédskom meste Malmö po tom, čo jeho dcéra Leyla poprosila o pomoc na sociálnych sieťach. Uviedla, že jej otca poslali domov napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu, uviedla turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.



Gülüškena a tri jeho deti letecky previezli do tureckej metropoly Ankara, kde ich hospitalizovali, dodala Anadolu. Švédske úrady sa k prípadu nevyjadrili.



"Drahá Leyla, počuli sme tvoj hlas... Naša letecká sanitka odštartovala o 06.00 h, prichádzame do Švédska," napísal v nedeľu ráno na Twitteri minister zdravotníctva Fahrettin Koca. "Naša nemocnica, naši lekári sú pripravení a ochotní počkať na tvojho otca," doplnil minister.



Turecko repatriovalo od začiatku pandémie v marci zo 75 krajín približne 40.000 svojich občanov, vyplýva z údajov ministerstva zahraničných vecí.



Krajina hlásila celkovo 2805 úmrtí na koronavírus a 110.130 potvrdených prípadov nákazy. Zaraďuje sa na siedme miesto vo svete v počte potvrdených infekcií, informovala americká Univerzita Johnsa Hopkinsa. Odborníci sú však presvedčení, že skutočné počty mŕtvych a nakazených počas pandémie sú vyššie než zverejnené údaje.



Zatiaľ bolo v Turecku testovaných takmer 890.000 ľudí.