Turecko: Rokovania o vstupe Fínska a Švédska do NATO budú 9. marca

Istanbul 27. februára (TASR) - Turecko v pondelok oznámilo, že prístupové rokovania so Švédskom a s Fínskom o členstve v Severoatlantickej aliancii, ktoré boli v januári odložené pre protiislamské protesty v Štokholme, sa uskutočnia na budúci mesiac. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Schôdzka sa uskutoční 9. marca," potvrdil šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu.



Fínsko a Švédsko o vstup do NATO oficiálne požiadali vlani v máji. Na to, aby ich prijali do Aliancie, je potrebný súhlas všetkých 30 členských krajín. Žiadosti Švédska a Fínska však doposiaľ neschválilo Maďarsko a Turecko.



Turecko naznačilo, že je pripravené odobriť vstup Fínska do NATO, avšak vyslovilo sa proti členstvu Švédska. Ankara totiž Štokholm obviňuje, že nie je dosť tvrdý voči kurdským a iným organizáciám, ktoré Turecko považuje za teroristické. Maďarsko by malo obe žiadosti tiež schváliť v marci.